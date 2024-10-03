В руководстве вологодского правительства – крупные перестановки

В руководстве правительства Вологодской области произошли новые кадровые перестановки. Об этом заявил сегодня губернатор Георгий Филимонов на оперативном совещании. По его словам, на должности заместителей губернатора назначены Владимир Осиповский, который ранее занимал должность начальника департамента культуры, а также Владислав Ефанов, работавший начальником департамента природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства.

«Я ценю Владимира Александровича Осиповского за его талант, профессионализм и высокие результаты. Рассчитываю, что новое назначение будет им правильно воспринято. Это карт-бланш и условный аванс. Надеюсь, что он продемонстрирует ещё более высокие результаты через глубокое профессиональное погружение в работу», — заявил Филимонов.

Также глава региона поблагодарил Владислава Ефанова, который почти год исполнял обязанности заместителя губернатора, курируя работы от лесного комплекса до природопользования.

В свою очередь еще один заместитель губернатора – Татьяна Голыгина, которая в правительстве курировала экономический блок, уходит со своей должности и остается в правительстве в качестве советника губернатора.