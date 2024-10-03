Памятник двум «титанам» установят в Череповце

В Череповце будет установлен шестиметровый памятник братьям Верещагиным – Николаю и Василию. Работа московского скульптора Александра Попова была сделана в мастерской под Смоленском. Скульптура высотой 4,4 метра будет установлена на 1,5-метровом постаменте.

Как пишет официальный портал Череповца, перед созданием памятника скульптор Александр Попов изучил биографию братьев Верещагиных, а также внимательно просмотрел площадь Революции, где он будет установлен.

«Я много изучал документы, снимки, фотографии, костюмы. Была проблема: искал фотографии сюртуков XIX века, но нигде нет вида заднего кроя. Появилась мысль на «Мосфильм» обратиться. С архитектором Сергеем Муратовым мы много времени провели на площади Революции: определяли высоту, привязку к местности. Весь памятник будет высотой почти шесть метров. Довольно большой, но для такой площади это нормально: воздух «съедает» очень много. Посыл в том, чтобы зрители увидели величие этих титанов. Василия Верещагина знает весь мир, а Николая Верещагина — вся Россия, его знают и в Швейцарии, куда он ездил. Хотелось показать простоту и величие этих граждан России», — цитирует издание Александра Попова.

Предполагается, что монумент будет установлен на череповецкой площади революции уже в октябре.