Укравшим кенгурят «карликом» оказался уроженец Вологодской области

[ Происшествия ]

На этой неделе прогремела история с кражей маленьких кенгурят из двух российских зоопарков – в Ярославле и Калуге. Как выяснилось, к кражам причастен 31-летний уроженец Тарногского Городка Вологодской области Иван Некрасов. Из-за его маленького роста первоначально правоохранители думали, что животных в зоопарках воровал ребенок.

По данным Telegram-каналов, Некрасов был задержан полицией в электричке. При нем оказалась сумка с двумя кенгурятами, один из которых уже погиб. Сам задержанный рассказал, что планировал обменять кенгуренка на редкую обезьяну в городе Королев Московской области.

Также выяснилось, что благодаря маленькому росту Некрасов занимался форточными кражами. Правда, воровал в основном по мелочам, из-за чего получал лишь условные сроки.

Кроме этого, он рассказал, что на кенгуренка ему поступил заказ от неизвестного частного лица. Не исключено, что на этот раз срок по статье за кражу будет реальным.   

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