В Вологде начали устанавливать «Темноглазую»

На Советском проспекте Вологды начали устанавливать еще один арт-объект – «Темноглазую». Он будет находиться на площадке у дома купца Самарина.

«Бронзовую скульптуру сегодня утром доставили на площадку к дому купца Самарина. Здесь благоустроили территорию, выложили тротуарную плитку. Пока идет процесс монтажа, и фигура не укреплена, прошу вологжан быть аккуратнее», - предупреждает исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев.

Также, по его словам, на этой неделе в Вологде появится еще одна фигура – «Почтальон», которого установят рядом с главным зданием Почтамта на Советском проспекте.