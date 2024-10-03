В Вологде начали устанавливать «Темноглазую»

[ Общество ]

На Советском проспекте Вологды начали устанавливать еще один арт-объект – «Темноглазую». Он будет находиться на площадке у дома купца Самарина.

«Бронзовую скульптуру сегодня утром доставили на площадку к дому купца Самарина. Здесь благоустроили территорию, выложили тротуарную плитку. Пока идет процесс монтажа, и фигура не укреплена, прошу вологжан быть аккуратнее», - предупреждает исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев.

Также, по его словам, на этой неделе в Вологде появится еще одна фигура – «Почтальон», которого установят рядом с главным зданием Почтамта на Советском проспекте.    

«Таким образом, на улицах города обретает облик знаменитая песня «Вологда-гда», прославившая областную столицу на всю страну», - уточнил Андрей Накрошаев.

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