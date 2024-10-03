Сотрудник шекснинской колонии за деньги проносил алкоголь для заключенных

[ Происшествия ]

В Шексне будут судить сотрудника одной из исправительных колоний, который за вознаграждение снабжал заключенных алкоголем. Как уточнили в прокуратуре Вологодской области, «посылки» сотрудник колонии доставлял осужденным с декабря 2023 года по февраль 2024 года.    

«Обвиняемый, являясь сотрудником исправительного учреждения, договорился с осужденным о том, что он систематически будет проносить для него на территорию колонии запрещенные предметы (алкогольную продукцию и др.). С учетом достигнутой договоренности обвиняемый 5 раз осуществил незаконный пронос на территорию исправительного учреждения и передачу алкогольной продукции осужденному, получив в качестве взятки денежные средства в общей сумме 10 тыс. рублей», - уточнили в надзорном ведомстве.

Оперативники задержали подозреваемого, когда ему передали взятку в размере 15 тысяч рублей за смарт-часы и зарядное устройство, предназначенные для заключенного.

В настоящее время расследование уголовного дела по статьям за взятку и превышение должностных полномочий завершено. Материалы переданы в суд.

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