Сотрудник шекснинской колонии за деньги проносил алкоголь для заключенных

В Шексне будут судить сотрудника одной из исправительных колоний, который за вознаграждение снабжал заключенных алкоголем. Как уточнили в прокуратуре Вологодской области, «посылки» сотрудник колонии доставлял осужденным с декабря 2023 года по февраль 2024 года.

«Обвиняемый, являясь сотрудником исправительного учреждения, договорился с осужденным о том, что он систематически будет проносить для него на территорию колонии запрещенные предметы (алкогольную продукцию и др.). С учетом достигнутой договоренности обвиняемый 5 раз осуществил незаконный пронос на территорию исправительного учреждения и передачу алкогольной продукции осужденному, получив в качестве взятки денежные средства в общей сумме 10 тыс. рублей», - уточнили в надзорном ведомстве.

Оперативники задержали подозреваемого, когда ему передали взятку в размере 15 тысяч рублей за смарт-часы и зарядное устройство, предназначенные для заключенного.

В настоящее время расследование уголовного дела по статьям за взятку и превышение должностных полномочий завершено. Материалы переданы в суд.