Смертельный пожар случился накануне вечером в Кирилловском округе

[ Происшествия ]

Жительница Кирилловского округа погибла при пожаре, который случился накануне в деревне Окулово. Около половины седьмого вечера там загорелась баня, расположенная рядом с двухквартирным жилым домом. Позвонившие в пожарную охрану местные жители рассказали, что огонь с горящей бани уже переходит на хозяйственные постройки.  

«Общая площадь пожара составила 130 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить переход пламени на жилой дом. Огнём были уничтожены баня и два сарая, повреждён сайдинг на стене дома и часть остекления», - рассказали в региональном управлении МЧС.

После ликвидации очага возгорания была обнаружена погибшей 52-летняя женщина, проживавшая в одной из квартир. Предварительная версия пожара – несоответствие конструкции печи в бане требованиям пожарной безопасности.

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