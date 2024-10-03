В Вологде мужчина оказался в больнице после ДТП с кроссовером

Авария произошла вчера, 2 октября, около пяти часов вечера у дома №32 на проспекте Победы в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Вологодской области.

По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» пытался развернуться через двойную сплошную линию дорожной разметки в нарушение ПДД. Однако маневр он не закончил, так как столкнулся с автомобилем «Шкода» под управлением мужчины 1994 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Шкоды» был госпитализирован в больницу с различными травмами.