На территории ансамбля Вологодского кремля стартовал второй этап реставрации

[ Общество ]

Вологодский кремль

В настоящее время завершаются реставрационные работы на Северной стене и Пятницкой башне ансамбля. Далее специалисты возьмутся на второй этап реконструкции Вологодского кремля.

«Приступили к реставрации в Экономском и Безямянном корпусах, Надвратной Воздвиженской церкви со Святыми воротами и на Восточной стене Вологодского кремля. Работы проводятся одновременно на всех объектах: специалисты расчищают фасады, усиливают фундамент, а также исследуют состояние кирпичной кладки и проводят ее вычинку. Второй этап реконструкции планируем завершить к началу 2026 года», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Вскоре археологи приступят к исследованиям, чтобы в дальнейшем реставраторы смогли проложить коммуникации и выполнить другие земляные работы.

Масштабный перечень работ на объекте культурного наследия федерального значения проводится при поддержке президента России Владимира Путина, Министерства культуры РФ во главе с Ольгой Любимовой и губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Теги:
вологодский кремль реставрация
Фото: Борис Корякин
 

Последние новости

Смертельный пожар случился накануне вечером в Кирилловском округе
В Вологде мужчина оказался в больнице после ДТП с кроссовером
На территории ансамбля Вологодского кремля стартовал второй этап реставрации
Уроженец Вологодчины обвиняется в краже кенгурят из Ярославля и Калуги
Педагог из Череповца признана лучшей в области музыкального искусства
В поликлинике №3 Вологды откроются три новых отделения
Обрушатся несчастья и горести: строгий запрет на 3 октября 2024 года в день Астафия Ветряка
Детей Криштиану Роналду отказались принимать в элитную португальскую школу
Песчаная буря дойдет до Москвы в ближайшие часы. Синоптик Макарова рассказала, как это опасно
Пранкеры Вован и Лексус разыграли Майка Помпео и узнали любопытный секрет