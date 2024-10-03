На территории ансамбля Вологодского кремля стартовал второй этап реставрации

В настоящее время завершаются реставрационные работы на Северной стене и Пятницкой башне ансамбля. Далее специалисты возьмутся на второй этап реконструкции Вологодского кремля.

«Приступили к реставрации в Экономском и Безямянном корпусах, Надвратной Воздвиженской церкви со Святыми воротами и на Восточной стене Вологодского кремля. Работы проводятся одновременно на всех объектах: специалисты расчищают фасады, усиливают фундамент, а также исследуют состояние кирпичной кладки и проводят ее вычинку. Второй этап реконструкции планируем завершить к началу 2026 года», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Вскоре археологи приступят к исследованиям, чтобы в дальнейшем реставраторы смогли проложить коммуникации и выполнить другие земляные работы.

Масштабный перечень работ на объекте культурного наследия федерального значения проводится при поддержке президента России Владимира Путина, Министерства культуры РФ во главе с Ольгой Любимовой и губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.