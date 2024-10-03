Педагог из Череповца признана лучшей в области музыкального искусства

Министерство культуры РФ объявило результаты конкурса на присуждение премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства. Награды получили 100 педагогов детских школ искусств со всей России.

«В Вологодской области президентской премии удостоена преподаватель Детской музыкальной школы №1 города Череповца Ольга Комлева. Премии учреждены по указу президента России Владимира Путина в 2022 году: присуждаются они за высокие результаты профессиональной деятельности», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В этом году на конкурс поступило 648 заявок от образовательных организаций из 78 субъектов Российской Федерации.

Специальная комиссия оценивала кандидатов по трем критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях. По итогам конкурса присуждено 100 премий по 500 000 рублей учителям детских школ искусств, 25-ти педагогам училищ и 25-ти преподавателям вузов – по 1 млн рублей.

Ольга Комлева является преподавателем по классу гитары череповецкой Детской музыкальной школы №1 имени Е.А. Колесникова. Ее преподавательский стаж – 25 лет.

Преподаватель разработала и успешно применяет методы и приёмы активизации интонационного мышления, основанные на собственном педагогическом опыте работы с юными гитаристами от 5 до 18 лет. В копилке творческих достижений её учеников – дипломы победителей международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей.

Педагогическую деятельность Ольга Комлева успешно совмещает с творческой. Она является постоянным участником коллектива преподавателей ДМШ «Арт-трио», который успешно выступает на различных городских концертных площадках. Ансамбль – лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов.

С 2016 года Ольга является участником и солистом ансамбля русских народных инструментов «Азарт», а с 2022 года – его руководителем. Ансамбль неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов и является активным участником всех значимых городских творческих мероприятий.