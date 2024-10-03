В поликлинике №3 Вологды откроются три новых отделения

С понедельника, 7 октября, в третьей поликлинике областной столицы открываются новые отделения. В частности, в медучреждении появятся кабинеты функциональной диагностики, физиолечения и лучевой диагностики.

В отделении функциональной диагностики пациенты смогут пройти ЭКГ, спирографию, холтеровское мониторирование. В отделении физиолечения будут доступны УВЧ, электролечение, светолечение, магнитотерапия, ингаляции. А в отделении лучевой диагностики пациенты смогут записаться на рентгенографию, маммографию, флюорографию, компьютерную томографию (КТ), а также УЗИ. Приём проводится по направлению врача и предварительной записи.

В медицинской организации установлен компьютерный томограф, который был закуплен в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

Ранее пациентов поликлиники №3 врачи направляли на обследования в другие медицинские организации. Сейчас в этом нет необходимости. Режим работы кабинета компьютерной томографии – с 8 до 18 часов. Планируется, что в ноябре обследование можно будет пройти до 20 часов.