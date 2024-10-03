Обрушатся несчастья и горести: строгий запрет на 3 октября 2024 года в день Астафия Ветряка

Православные христиане 3 октября вспоминают мученика Евстафия Плакиду и его семью. Святые стойко перенесли мучения, но не отказались от веры во Христа. В народном календаре день получил название Астафий Ветряк, так как ветер мог предсказать погоду на осень.

Что можно и нельзя делать 3 октября 2024 года

В день Астафия Ветряка отмечали свой профессиональный праздник мельники. Люди этой профессии пользовались почетом и уважением. Их работу люди сравнивали с магическим ритуалом и были уверены, что покровителем мельников является водяной. Согласно традициям, мельник должен был бросить в реку или другой водоем хлеб и вылить водку. Считалось, что угощение задобрит водяного и мельница будет работать без поломок и остановок.

Мужское население отправлялось в поля, чтобы внести в почву навоз. Люди верили, что день Астафия Ветряка – это лучшее время для обогащения земли питательными элементами.

Следует отметить, что праздник был тесно связан с культом воды и воздуха. Например, было запрещено долго стоять на ветру, так как он может сдуть красоту с лица. Также, умываться можно было только в светлое время, иначе есть риск потерять здоровье. Кроме этого, в доме следовало перемыть все зеркала. Если смотреться в грязное зеркало, то можно отдать в зазеркалье свою красоту.

В день Астафия Ветряка был и особо строгий запрет. Согласно народным поверьям, было нельзя покупать одежду. Считалось, что вещи причинят один лишь вред, а на человека обрушатся несчастья и горести.

Приметы о погоде: