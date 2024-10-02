Детей Криштиану Роналду отказались принимать в элитную португальскую школу

Криштиану Роналду сегодня в основном известен как один из самых популярных футболистов в мире. Но, мало кто знает, что он еще и заботливый отец, у которого пятеро детей. Всем им он пытается обеспечить как минимум хорошее образование, и недавно еще ждало неприятное разочарование …

Звезда мирового футбола решило пристроить своих детей в элитную британскую школу Святого Джулиана история которой насчитывает более 90 лет. В этом заведении для учеников созданы шикарные условия. Здесь есть свой регбийный клуб, а один из корпусов открывала сама королева Елизавета II.

Некоторые классы этого учебного заведения располагаются в особняке восемнадцатого века, а другие в современных домах. Также у школы имеется собственный концертный зал, современный стадион, и роскошные сады с фонтаном. Многие ученики этой школы путешествуют по всей Европе.

Однако на решение устроить своих детей в эту школу Криштиану Роналду ответили отказом. Главная проблема заключается в его сыне - в Криштиану-младшем.

Руководство школы считает, что популярность сына Роналду негативно скажется на процессе обучения для всех школьников. Его популярность в медиасфере будет отвлекать внимание от учебы. Уже сегодня парень стал чемпионом с молодежным «Аль-Насром» и его активно сравнивают с отцом.

Администрацию школы также поддержали родители других учеников, которые создали петицию с требованием не пускать детей звездного отца в школу. Теперь Криштиану Роналду вынужден искать для своих детей новый вариант. Невероятно, но факт …

