Песчаная буря дойдет до Москвы в ближайшие часы. Синоптик Макарова рассказала, как это опасно

Синоптики, например, сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, поясняют, что всему виной сентябрьская засуха. Обычно это явление происходит в апреле-мае, но в этот раз проявило себя в начале осени.

В низовьях главных рек нашей страны было тепло и сухо, влажность стояла низкая, где-то выгорела трава. Сильные порывы ветра подняли пыль и понесли по региону.

Сейчас многих россиян волнует вопрос, дойдет ли песчаная буря до столицы нашей Родины. Евгений Тишковец из ФОБОСа считает, что не дойдет, а Марина Макарова уверена, что вполне вероятно, и уже совсем скоро.

Частички пыли, которые двигаются со скоростью 20 метров в секунду достигнут Москвы уже завтра. Пугаться данного природного явления не надо. Все будет в пределах допустимой нормы. А вот фотоаппарат лучше зарядить - роскошные снимки гарантированы.