Российским пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову) удалось разыграть очередную важную персону. На этот раз их “жертвой” стало бывший глава Госдепа США Майк Помпео. И стоит признать, что он наговорил очень много интересных вещей, благодаря чему можно совершенно иначе взглянуть на всем известную проблему …

Так в разговоре с пранкерами Помпео неожиданно сказал, что в ближайшем будущем Запад обязан предпринять все усилия, чтобы вернуть Россию в европейскую экономическую модель развития, для того, чтобы сорвать сближение с Китаем и Азией.

«Если бы эта война закончилась, мы бы начали начать возвращать Россию, убеждать, что им лучше с нами, чем с ними. Ничего мудреного в этом нет», — заявил Помпео.

Самое забавное в этой ситуации заключается в том, что Запад всеми силами толкает Россию в азиатский регион. И да, в этой ситуации больше всего выгоды получают Китай и Индия, которые получают российскую нефть с хорошим дисконтом. То есть Европа из-за своих же санкций понесет убытки, а Азия получает энергетическую подпитку для своей экономики и неплохо на этом зарабатывает. Позднее прозрение?

Хотя надо отметить, что именно Азия в ближайшем будущем станет экономическим локомотивом, и именно в этом регионе будет наблюдаться экономический рост. И ничего плохого нет в том, что Россия будет контактировать с Азией, а Европа может быть нагрузкой. Выгоду можно получать при различных раскладах….

