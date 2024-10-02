Оборудование для пациентов с массой тела до 250 кг закуплено в Вологде

В новой поликлинике на улице Поэта Романова начнет работать компьютерный томограф. Аппарат предназначен для проведения обследования пациентов с массой тела до 250 кг. Стоимость оборудования - 47 млн рублей.

«Жители Вологды обращались с просьбами закупить компьютерный томограф для обследования пациентов с массой тела до 250 килограммов. В третьей поликлинике эта просьба была реализована. Аппарат позволяет проводить диагностику, используя контрастное вещество», - рассказал начальник департамента здравоохранения Вологодской области Антон Еремеев.

По его словам, первых пациентов начнут обследовать с 7 октября.

На компьютерный томограф получены все разрешительные документы, в том числе техпаспорт, экспертное заключение, проведена дозиметрия. Аппарат соответствует всем необходимым требованиям. Способен проводить широкий спектр исследований, в том числе на головном мозге, органах грудной клетки, брюшной полости, суставах. Данное оборудование позволит существенно улучшить качество диагностики пациентов, доступность медицинской помощи.

Запись на КТ-исследование по показаниям будет проводиться через лечащего врача.

Также с 7 октября в поликлинике заработает отделение лучевой диагностики. Пациенты смогут пройти флюорографию, рентгенологические исследования и маммографию.