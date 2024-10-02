Лучший арт-объект из сена выбирают в Вологодском округе

В Вологодском округе выбирают лучший арт-объект в рамках конкурса «Сенофест 35». По словам главы Вологодского округа Игоря Быкова, в этом году участие в конкурсе приняли 7 сельскохозяйственных предприятий, которые «продемонстрировали креативность и творческий подход при создании неповторимых фигур». Многие их этих фигур стали своеобразными фотозонами, у которых охотно фотографируются вологжане.

Голосование за лучшую работу продлится до 7 октября, а победитель будет назван в канун Дня работника сельского хозяйства, который будет отмечаться 13 октября.