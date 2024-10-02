В Кирилловском округе частично ограничат движение по дорогам

В Кирилловском округе 3 ноября будет ограничено движение на дорогах из-за проведения полумарафона «Русский север». В частности, движение будет перекрыто на Обходе Кириллова, автодорогах Воскресенское-Кириллов-Глушково, Кириллов-Вогнема, а также Кириллов-Горицы. Движение будет ограничено с 12.00 до 14.00.

«Мы понимаем, что такие изменения в движении могут вызвать определенные неудобства, но безопасность и комфорт имеют для нас первостепенное значение. Призываем всех участников дорожного движения заранее планировать свои маршруты с учетом этих изменений, чтобы избежать затруднений и помочь сохранить порядок на дорогах», - пояснил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрий Борисов.