В Кирилловском округе частично ограничат движение по дорогам

[ Общество ]

В Кирилловском округе 3 ноября будет ограничено движение на дорогах из-за проведения полумарафона «Русский север». В частности, движение будет перекрыто на Обходе Кириллова, автодорогах Воскресенское-Кириллов-Глушково, Кириллов-Вогнема, а также Кириллов-Горицы. Движение будет ограничено с 12.00 до 14.00.

«Мы понимаем, что такие изменения в движении могут вызвать определенные неудобства, но безопасность и комфорт имеют для нас первостепенное значение. Призываем всех участников дорожного движения заранее планировать свои маршруты с учетом этих изменений, чтобы избежать затруднений и помочь сохранить порядок на дорогах», - пояснил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрий Борисов.   

Теги:
полумарафон ограничения
 

Последние новости

В Кирилловском округе частично ограничат движение по дорогам
В Кичгородецком округе пропадают бордюрные камни для ремонта дороги
Розы не вымерзнут: эти лайфхаки помогут растениям выжить даже в лютые морозы
В Вологде отключили фонтаны из-за холодной погоды
В Вологде усилят профилактику засоров в ливневках
В Череповце открылась новая модельная библиотека
В Вологде нашли подростков, устроивших спарринг с «Девочкой с мороженым»
Вологжанин пойдет под суд за изнасилование с убийством 18-летней давности
«Северсталь» с минимальным счетом уступила ХК «Сочи»
120 тонн старых покрышек утилизируют в Вологде