В Кичгородецком округе пропадают бордюрные камни для ремонта дороги

В Кичменгско-Городецком районе пропадают бордюрные камни, предназначенные для обустройства тротуаров на автомобильной дороге «Обход села Кичменгский Городок». Из-за этого факта срок готовности объекта смещается на неопределенное время. Об этом на своей странице ВКонтакте поделился глава округа Сергей Ордин.

Главным вопросом остается: куда же все-таки пропадают камни? Сергей Ордин считает, что они перемещаются в огороды некоторых односельчан.

«Прошу отнестись к проблеме ответственно и вернуть материалы», – призывает глава округа.

Напомним, ремонт автодороги «Обход села Кичменгский Городок» начался в мае этого года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы проводят на всем протяжении дороги. Специалисты также обустраивают освещение и тротуар на протяжении 3,3 км от ул. Мира до ул. Лесной. Завершить ремонт планируют в следующем году.