В Вологде отключили фонтаны из-за холодной погоды

[ Общество ]

В областной столице завершили сезон работы фонтанов. Подачу воды прекратили на площади у ЦУМа, на улице Маяковского и на площади Федулова. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

Отключение фонтанов обусловлено низкими температурами воздуха в ночное время. Остановка работы необходима для сохранения оборудования.

«Сейчас специалисты осушают чаши для последующей чистки и промывают гидравлические системы. После этого начнется консервация сооружений до весны. Чаши закроют деревянным настилом», – рассказал Андрей Накрошаев.

В этом году благодаря теплой погоде в сентябре работу фонтанов продлили. Весной они снова заработают, когда установятся стабильные ночные температуры выше +5 градусов.

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Фото: телеграмм-канал Андрея Накрошаева
 

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