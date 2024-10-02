В Вологде усилят профилактику засоров в ливневках

В областной столице проведут работы по профилактике засоров в ливневых канализациях. Это позволит избежать подтоплений во время дождей. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

«В Вологде необходимо усилить профилактику засоров ливневой канализации. Это показал интенсивный дождь в минувшие выходные. Поэтому активизируем работу, а также ищем решения для проблемных участков. Соответствующие поручения даны Водоканалу», – отметил Андрей Накрошаев.

В частности, работы проведут в районе перекрестка Ленинградской – Петина. Там обеспечат более интенсивный отвод воды и уменьшение засоров.

В октябре профилактические работы проведут и в Заречье: на улицах Саммера, Северной, Карла Маркса и Фрязиновской. Список будет пополняться.

В сентябре сотрудники Водоканала уже очистили почти 1700 метров линий ливневки: промыли сети на улицах С. Преминина, Новгородской, Пошехонском шоссе и в Тепличном микрорайоне. Также убрали 29 засоров, отремонтировали 15 колодцев и промыли 14 дождеприёмников.