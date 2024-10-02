В Череповце открылась новая модельная библиотека

В городе металлургов свои двери для посетителей открыла обновленная библиотека №1, которая находится на Годовикова, 10. Теперь она носит название «Мир». Это уже десятая на Вологодчине модельная библиотека.

«В прошлом году наша библиотека на Годовикова, 10 стала единственным от Вологодской области победителем в конкурсе на создание модельных библиотек. Средства на ее реконструкцию были выделены в рамках национального проекта «Культура», а также из областного и городского бюджетов», – рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

Отремонтированная библиотека теперь представляет из себя не просто книгохранилище, а многофункциональное пространство, в котором расположились планетарий, музыкально-концертный зал, специальные залы для дошкольников и ребят постарше и даже мультипликационная студия.

«Библиотека №1 – единственная большая библиотека в Зашекснинском районе Череповца, поэтому мы постарались сделать ее интересной для всех жителей. Для малышей создали прекрасное игровой пространство, наполнили детскую зону новыми интересными книгами. Взрослые посетители могут теперь с комфортом выбрать книги, полистать те, которые понравились в уютных креслах. Для молодежи тоже есть отдельный зал с множеством разных игр, интерактивной стеной и интерактивной панелью. А любители космоса смогут побывать там с помощью настоящего мобильного планетария. И это не все активности, которые предлагает обновленная библиотека с названием МИР», – отметила директор «Объединения библиотек» Череповца Лариса Макаревская.

Книжный фонд новой библиотеки пополнился на 2,5 тысячи экземпляров. Помимо этого, появился полный комплект мультимедийного оборудования: ноутбуки, интерактивная стена, панель и очки виртуальной реальности. В ходе реконструкции преобразился и внешний вид здания, а также появилась безбарьерная среда.