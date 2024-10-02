Розы не вымерзнут: эти лайфхаки помогут растениям выжить даже в лютые морозы

Чтобы розы пережили зиму без потерь, подготовку к холодам начинают с начала осени. Как только начинается сентябрь частоту поливов сокращают, а грунт под кустами мульчируют скошенной травой, торфом или другими материалами.

В октябре розовые кусты обрезают. Некоторые дачники советуют серьезно обрезать растение, оставив 2 – 3 почки. Но, можно просто срезать бутоны, они все равно уже не успеют раскрыться, а также вырезать все поврежденные и больные части.

Кроме этого, розовые кусты и почву под ними следует обработать от болезней и вредителей. Иначе, патогенные микроорганизмы прекрасно перезимуют вместе с розой, а весной начнут повреждать растение. Для обработки лучше использовать химические препараты – медный купорос или бордоскую жидкость.

Укрывать растения на зиму следует тогда, когда температура опуститься до минимальных значений. Как только начнутся ночные заморозки, кусты можно укрывать. Если закутать розу раньше времени, то она может запреть и начать гнить. В качестве укрытия можно использовать пластиковые бутыли. В зависимости от размера розы берут 5-литровую или 20-литровую емкость. Дно бутыли отрезают и устанавливают ее над кустом.

Дополнительно бутыль оборачивают старым одеялом и укрывным материалом. При этом, нужно оставить доступ к пробке. Пока не установились морозы и преобладает плюсовая температура, растения следует проветривать. На зиму бутыль закрывают, а весной, с наступлением тепла, куст вновь начинают проветривать.

Полностью открывать розовый куст можно только с наступлением тепла. Следует дождаться того момента, когда снег полностью стает. До этого, растениям ежедневно обеспечивают доступ свежего воздуха, снимая с бутыли пробку. Если использовать лайфхаки опытных дачников, то роза не вымерзнет даже в самые лютые морозы.