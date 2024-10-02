Вологжанин пойдет под суд за изнасилование с убийством 18-летней давности

В Вологде местного жителя будут судить за изнасилование и убийство, совершенное 18 лет назад. Как пояснили в региональном управлении следкома, уголовное дело было возбуждено в 2006 году, когда в подъезде дома по улице Гончарной было обнаружено тело 23-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. Также было установлено, что перед смертью потерпевшая была изнасилована.

Раскрыть это дело по горячим следам силовикам не удалось. Только в этом году при проведении судебной экспертизы ДНК был выявлен генотип мужчины, который ранее уже был судим. Мужчина был задержан и дал признательные показания. Как оказалось, на момент совершения преступления ему было 20 лет.

«По версии следствия, в ночь на 31 мая 2006 года злоумышленник, будучи в состоянии опьянения, познакомился на улице Гагарина с девушкой и напал на нее, нанеся множественные удары по голове и туловищу. После этого он совершил в отношении случайной знакомой насильственный половой акт и насильственные действия сексуального характера. Далее мужчина сопроводил ее в подъезд обозначенного ею дома на улицу Гончарную, и, услышав о намерении обратиться за помощью, нанес потерпевшей множественные удары ножом. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте», - рассказали об обстоятельствах дела в региональном следкоме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и материалы направлены в суд.