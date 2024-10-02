«Северсталь» с минимальным счетом уступила ХК «Сочи»

«Северсталь» с минимальным счетом уступила хоккейному клубу «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане, нанеся 36 бросков по воротам Егора Заврагина, не смогли найти достойный ответ на шайбу, пропущенную во втором периоде. В результате матч завершился с минимальным счетом 1:0 в пользу южан.

«Тяжёлый матч для нашей команды. Мы, к сожалению, не смогли реализовать преимущества в моментах. Не смогли подобрать ключи. Соперник здорово сыграл в обороне», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Череповчане этой игрой завершили пятиматчевую выездную серию, в которой одержали только одну победу и опустилась со 2 на 7 строчку Западной конференции КХЛ. Следующий матч «Северсталь» проведет дома, 5 октября, против петербургского СКА.