120 тонн старых покрышек утилизируют в Вологде

В Вологде до конца ноября будут утилизированы 120 тонн старых покрышек. Это уже вторая партий покрышек, которые отправят на переработку. Всего с начала этого года в областном центре утилизируют 206 тонн покрышек.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, старые покрышки собирают на улицах и с контейнерных площадок. Кроме этого, на улице Мудрова, 40 установлен специальный контейнер, где можно оставить старую «резину».