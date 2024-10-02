120 тонн старых покрышек утилизируют в Вологде

В Вологде до конца ноября будут утилизированы 120 тонн старых покрышек. Это уже вторая партий покрышек, которые отправят на переработку. Всего с начала этого года в областном центре утилизируют 206 тонн покрышек.
Как пояснили в пресс-службе администрации города, старые покрышки собирают на улицах и с контейнерных площадок. Кроме этого, на улице Мудрова, 40 установлен специальный контейнер, где можно оставить старую «резину».
«Покрышки относятся к отходам IV класса опасности, поэтому их правильная утилизация важна для защиты окружающей среды. Собранные шины перерабатывают в резиновую крошку, которая используется для создания покрытий спортивных площадок, первого слоя асфальта и даже подошв для обуви», - уточни в городской администрации.