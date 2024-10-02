12-летний ребенок попал под колеса иномарки в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде накануне около пяти часов дня под колеса автомобиля Рено Логан попал 12-лений подросток. Происшествие случилось около дома №4 в Тепличном микрорайоне.

«По предварительной информации, 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено», при проезде по дворовой территории в направлении улицы Петина, допустила наезд на пешехода, 12-летнего мальчика, двигавшегося слева направо по ходу движения автомобиля», - уточнили в региональном УМВД.

Мальчик с травмами был доставлен больницу. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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