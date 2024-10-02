Молодой вологжанин расстрелял умную остановку из пневматики

[ Происшествия ]

Вологодская полиция установила личность вандала, который разбил экран на остановке у ТЮЗа. Как рассказал исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев, молодой человек проезжал мимо остановки на автомобиле и выстрелил в экран из пневматики.

«Бездумным поступком мужчина нанес ущерб в 96000 рублей. На допросе подозреваемый не смог объяснить свои действия. Теперь ему предстоит ответить по закону», - написал Накрошаев в соцсетях.

По его словам, по факту вандализма было возбуждено уголовное дело, по которому подозреваемому грозит до трех месяцев ареста. В настоящее время он находится на подписке о невыезде.

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