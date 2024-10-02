Самые верные мужчины: этим 3 знакам зодиака можно доверять на 100%

Объяснить почему люди решаются на измену, а по сути, на предательство и жестокую обиду своей второй половинки, точно неизвестно. Одни уверяют, что мужчины полигамны и поэтому имеют на это право, другие считают, что причиной являются нездоровые отношения в семье, а другие приходят к выводу, что мужчинам не хватает адреналина и острых ощущений. Так или иначе, измена – это отвратительный поступок и представители этих 3 знаков зодиака, считают подобное предательство, действием ниже своего достоинства.

Телец

Со стороны может показаться, что мужчина – Телец постоянно обращает внимание на женский пол и флиртует со всеми подряд. В этом есть доля правды. Телец, это галантный кавалер, который обожает красоту женщин и любит с ними общаться. Однако, дальше дружеской беседы у женатых Тельцов дело, как правило, не заходит.

Телец обожает свою вторую половинку и готов луну с неба достать, лишь бы супруга была счастлива. Но и жена Тельца должна понимать, что ее муж больше всего ценит домашний уют и любит, когда уважают его привычки. Иначе, Телец может разочароваться в своем выборе и разорвать отношения.

Рак

Те, кто родился под созвездием Рака, больше всего любят свой дом. Они не станут тащить в свое убежище все подряд. Это касается не только вещей, но и выбора друзей и конечно второй половинки. Прежде чем сделать предложение, Рак будет внимательно изучать свою невесту и только убедившись, что они действительно являются половинками одного целого, предложит официально оформить отношения.

После свадьбы Рак и помышлять об изменах не станет, так как его интересуют совсем другие мысли. Он уже мечтает о том, как поведет сына на футбол или в художественную школу, а дочку на хореографию или в музыкальный класс. Семья для мужчины – Рака, это его жизнь и сознательно рушить он ее не будет.

Дева

Мужчина, родившийся под созвездием Девы, крайне негативно относится к частой смене партнерш. И дело тут не только в его достоинстве, но и в гигиене. Мужчина – Дева выбирает себе супругу раз и навсегда. Женщина должна быть надежна, как швейцарский банк. Она не обязана уметь готовить, важно, чтобы у избранницы было собственное мнение.

Такой мужчина хочет видеть рядом с собой равного человека, который разделяет его убеждения. Его супруга обязана быть не только женой, но и отличным деловым партнером, с которым есть о чем поговорить. Если женщина думает только о дамских штучках, то через некоторое время наскучит супругу – Деве.