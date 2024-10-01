«Я ухожу, но не прощаюсь»: Олег Кувшинников заявил о завершении работы в Совфеде

[ Общество ]

Экс-сенатор от Вологодской области Олег Кувшинников выложил в соцсетях видео, в котором заявил о завершении своей работы в Совете Федерации, где он работал с ноября прошлого года.  

«Ни для кого из вологжан уже не секрет, что наш тандем с губернатором Георгием Филимоновым, о чем президент говорил на встрече 31 октября прошлого года, не сложился. Такое бывает. Вижу ваши переживания и с благодарностью принимаю добрые слова поддержки. Уверяю вас, Вологодчина навсегда в моем сердце», - заявил Кувшинников.

Экс-сенатор перечислил несколько направлений своей деятельности в верхней палате парламента, где он представлял Вологодскую область, работая в должности заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

По его словам, весь небольшой период в Совфеде «работал на совесть» и его «усилия принесли плоды».

«Я ухожу с поста сенатора, но не прощаюсь», - также заявил Кувшинников.

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