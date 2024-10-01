Как Израиль спас российский рубль от сильного обвала

Сентябрь 2024 года оказался для рубля крайне негативным периодом. Котировки российской валюты просели по отношению к конкурентам почти на 10%. Падение могло быть более глубоким, если бы российскую валюту не “поддержал” Израиль …

Для начала давайте разберем причины, почему рубль девальвировался. Первая негативная причина, это падение нефтяных котировок. Нефтяные цены от своих годовых пиков выше $90 за баррель упали до отметки $70. Учитывая тот факт, что рубль по-прежнему зависит от стоимости нефти, это не могло не сказаться на его стоимости.

Второй негативный фактор заключается в том, что в России сложился дефицит наличных юаней. Бизнес активно переходи со взаиморасчетов в долларе именно на китайскую валюту. Некоторые эмитенты выпускают долговые бумаги в юанях. Все это создает повышенный спрос на эту валюту, и она прибавляет в цене, а за ней уже идут доллар и евро.

Но есть один неожиданный фактор, который сыграл в пользу рубля, и это действия Израиля на Ближнем Востоке. Любое напряжение в этом регионе играет на повышение нефтяных котировок. То есть, если бы не было военного конфликта в этом регионе, то нефть могла бы подешеветь еще сильнее, а значит и рубль мог бы упасть еще ниже. Невероятно, но факт …