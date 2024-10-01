В Вологде выбран новый председатель Общественной палаты

[ Общество ]

В Вологде выбран новый глава Общественной палаты. Им стал руководитель одной из вологодских строительных компаний Сергей Клопов. Таким образом, ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев оставил этот пост. Выборы нового главы Общественной палаты прошли сегодня в Вологде.

«Я всегда занимался общественной деятельностью. Был председателем комитета восстановления Ковыринского парка, председателем комиссии по общественному контролю, градостроительству, ЖКХ и экологии Общественной палаты области. Сейчас буду трудиться на благо общества и региона», - рассказал Сергей Клопов ИА «Вологда Регион».

По сообщению telegram-канала «Вологодской канвой», на посту ректора ВоГУ также в ближайшее время могут произойти замены. Как сообщает тг-канал, кандидатура уже известна и находится на согласовании.  

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