Форвард череповецкой «Северстали» признан лучшим нападающим сентября

[ Спорт ]

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков первого месяца осени в четырех номинациях.

Лучшим нападающим сентября признан форвард череповецкой «Северстали» Кирилл Пилипенко, набравший 14 (8+6) очков в 11 матчах месяца с показателем полезности «0». На счету Пилипенко три победные шайбы и три блокированных броска. Пилипенко стал третьим нападающим «Северстали», признанным лучшим по итогам месяца. Дважды лучшим признавался Вадим Шипачёв и один раз Никита Гуслистов. Оба сейчас выступают за минское «Динамо».

Добавим, что лучшим вратарем месяца во второй раз в карьере признан Даниил Исаев (ярославский «Локомотив»). Лучшим защитником впервые в карьере признан Тревор Мёрфи («Сибирь»), а лучшим новичком - нападающий Иван Демидов (СКА).

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«Северсталь» нападающий
 

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