В российском регионе наступит летняя жара. До ноября резину не менять!

Об этом сделал заявление научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Эксперт заверил, что со 2 по 4 октября температура днем будет достигать 23 градусов по Цельсию, что для октября является превышением нормы на 7 градусов. Теплые дни затронут, например, Подмосковье и Владимирскую область. А вот ночью температура будет резко падать до 3 градусов. Всему виной антициклон. Ну а в выходные температура снизится окончательно и будет в районе 15 градусов выше нуля.

Своему коллеге по прогнозам вторит и ведущий эксперт ФОБОСа Евгений Тишковец. Он отмечает, что жителям Центральной России можно до ноября даже и не вспоминать о шипованной резине. Октябрь в целом будет теплее, чем обычно в данном регионе.