Вологодские участники СВО начали получать земельные участки

В Вологде участники СВО начали получать земельные участки. Такая мера поддержки появилась в связи с изменениями в Закон области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области».

В частности, к отдельным категориям сейчас приравниваются участники СВО. При этом для получения земельного участка для ИЖС необходимо наличие звания Героя РФ или награждение орденом Российской Федерации, знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», «За храбрость», Суворова, Ушакова, Жукова, Нестерова — за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, начиная с 24 февраля 2022 года.

Первый земельный участок в районе Ананьино получил сотрудник Росгвардии, удостоенный награды.

«Моя работа предполагает командировки в зону проведения специальной военной операции. В рамках своих обязанностей я был командирован, где выполнял поставленные задачи. В одной из командировок был награждён орденом Мужества. На работе узнал, что можно получить участок для строительства жилого дома, решил воспользоваться льготой и обратился в департамент градостроительства. Собрал необходимые документы, и спустя время участок оформили и выдали», — рассказал росгвардеец Игорь.

В настоящее время для бойцов и их семей сформировано девять земельных участков в Вологде и Вологодском округе.

«Бойцы и члены их семей начали получать земельные участки. В настоящее время на учёте состоят 107 бойцов, а также 13 семей погибших героев. Помимо этой меры поддержки, в Вологодской области действуют программы по поддержанию бойцов и их семей. Меры социальной поддержки оказываются на федеральном, региональном и городском уровнях», — рассказал начальник департамента имущественных отношений администрации Вологды Дмитрий Дугинов.

По всем вопросам, связанных с предоставлением мер поддержки, можно обратиться в социальную приёмную. Она работает в Вологде с 2023 года по адресу: улица Марии Ульяновой, дом 6, второй этаж, кабинет 5. Каждую среду с 18 до 19 часов можно обратиться туда с вопросом и проконсультироваться. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8172) 72-96-70.