Александр Бастрыкин заинтересовался загадочной пропажей сямженского пенсионера

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой 68-летнего жителя деревни Раменье Сямженского округа Алексея Малышева. Пенсионер ушел из дома 10 июля и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

Как пояснили в региональном управлении следкома, мужчина ушел из дома предположительно за грибами. Это является основной версией его пропажи. Однако местные жители предполагают, что исчезновение Алексея Малышева может носить криминальный характер и связано с похищением. По факту его пропажи возбуждено уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Вологодской области Геннадия Юрьевича Яшина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», - говорится в сообщении регионального следкома.

По словам волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», Алексей Малышев ушел в лес в белой рубашке, зеленых штанах, черных калошах и в белой кепке. При себе имел пакет.