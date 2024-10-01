14 тонн чаги отправила Вологодчина во Вьетнам

26 сентября из Вологодской области во Вьетнам отправили партию чаги весом 14 тонн. Отправку проконтролировали инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Вся продукция признана соответствующей фитосанитарным требованиям страны-импортера.

Чага – это вид грибов рода инонотус отдела базидиомицеты. Чаще всего растёт на берёзах, отчего и получил народное название «чёрный берёзовый гриб». Чагу используют для приготовления травяного чая. В народной медицине – в качестве противоопухолевого и противогастритного средства. Помимо этого, чага используется в биологически активных добавках и косметических продуктах.

Всего с начала года во Вьетнам, Гонконг и Корею экспортировано 259 тонн чаги. В предыдущие годы этот березовый гриб из Вологодской области на экспорт не отправлялся.