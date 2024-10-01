В Вологде подключили к теплу более 80% всех зданий

В областном центре в настоящее время подключены к отоплению 2097 жилых домов, социальных объектов и административных зданий. Это составляет 85 % от общего количества зданий Вологды. Работы по подаче тепла идут без отставания от графика. Отопление начали подключать 29 сентября и закончат сегодня, 1 октября.

«На данный момент тепло подано во все детские сады, школы и лечебные корпуса учреждений здравоохранения, а также в большую часть жилых домов Вологды. Работы по подключению тепла продолжаются круглосуточно. Параллельно работают специалисты управляющих организаций, их задача – отрегулировать системы в домах, убрать воздушные пробки, которые могут возникать на верхних этажах и мешать подаче теплоносителя на нижние этажи», – прокомментировала начальник Департамента городского хозяйства Вологды Юлия Попова.

В случае, если после 1 октября батареи остались холодными, необходимо обратиться в управляющую компанию. УК дается еще несколько дней на регулировку внутридомовых систем, спуск воды, устранение воздушных пробок.

Напомним, отопление подключат в 2466 многоквартирных домах Вологды. Все они подготовлены к осенне-зимнему периоду, в них проведены профилактические работы по прочистке систем отопления, в ряде зданий – реконструкция и капремонт узлов теплоснабжения. Также подготовлены котельные и трубопроводы.