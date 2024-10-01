Вологжане могут приватизировать почти 4000 муниципальных квартир

В Вологде могут быть приватизированы жителями почти 4000 муниципальных квартир. В настоящее время они представлены гражданам по договорам социального найма, который предполагает, что муниципалитет предоставляет жилье нуждающимся гражданам. При этом за человеком остается право на оформление этого жилья в собственность.

Как рассказали в департаменте имущественных отношений, в 2024 году было приватизировано всего 158 квартир, хотя сама приватизация имеет ряд преимуществ.

«Если гражданин живёт по договору социального найма в квартире, собственником которой является государство, он не может ее перепланировать, а также иным образом ею распорядиться. Как только человек приватизирует жильё, у него появляется ряд преимуществ, а именно, он вправе по своему усмотрению принять решение о продаже, дарении квартиры или завещать ее. Кроме того, владелец может сдавать квартиру в аренду без получения разрешения от третьих лиц для получения дополнительного дохода, а также проводить перепланировку в соответствии с действующим законодательством. Услуга по приватизации муниципального жилого фонда в настоящее время оказывается бесплатно», — рассказал начальник департамента имущественных отношений Дмитрий Дугинов.

Правда, после приватизации квартиры за нее нужно будет платить имущественный налог.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что процедура оформления жилого помещения в собственность граждан значительно упрощена. Достаточно обратиться в департамент имущественных отношений администрации города по адресу: ул. Ленина, 2, в «Единое окно» № 3 в приемные дни (по предварительной записи по телефону 21-04-30) или в «Единое окно» № 1 в четверг с 09:00 до 12:00. Также можно обратиться в городской МФЦ по адресам: ул. Мира, 1, ул. Мальцева, 52, телефон для записи 8 (8172) 77-07-07.