Вологодский проект «Точка доступа» стал победителем всероссийского конкурса

[ Общество ]

Точка доступа

В Великом Новгороде состоялось награждение победителей конкурса «Лучший МФЦ 2023».

«Вологжане представили на оценку губернаторский проект «Точка доступа» в номинации «Лучший проект МФЦ». По результатам конкурса он был признан одним из лучших в России. Поздравляю разработчиков с заслуженной победой. Это действительно полезная практика, которая значительно повышает комфорт и удобство жителей региона», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В рамках проекта «Точка доступа» в вологодских МФЦ оборудованы помещения со специальной техникой, чтобы проводить юридические консультации и заседания суда в режиме онлайн.

Записаться можно по телефону МФЦ, а также через региональный портал госуслуг. После подачи заявки необходимо прийти к назначенному времени в выбранное отделение, где консультанты помогут подключиться к онлайн-трансляции.

Проект «Точка доступа» реализуется в регионе с прошлого года. В пилотном режиме его участниками стали три МФЦ. Сейчас к проекту присоединились все многофункциональные центры Вологодчины.

Теги:
МФЦ онлайн
Фото: официальный портал Правительства Вологодской области
 

Последние новости

В Вологодском округе проходит ежегодный конкурс #СЕНОФЕСТ35
Вологодский проект «Точка доступа» стал победителем всероссийского конкурса
На Вологодчине пройдет 10-й Международный Гаврилинский фестиваль
В годовщину воссоединения с Донбассом Сергей Жестянников отправился в ЛНР
В администрации Вологды рассказали, когда откроют движение на Проспекте Победы
В два раза вырос объем мобильного трафика Telegram у вологжан
«Криули» сделают фирменным знаком Череповца
Вологжане завоевали четыре медали на турнире по спортивному метанию ножа
В Тарноге 15-летний байкер заплатит за травмы 6-летнего ребенка
Монтаж каркаса здания футбольного манежа начался в Вологде