На Вологодчине пройдет 10-й Международный Гаврилинский фестиваль

В эту пятницу, 4 октября, в Вологодской области стартует 10-й Международный Гаврилинский фестиваль. Он проходит раз в два года и является одним из самых крупных и востребованных музыкальных форумов Северо-Запада России.

«С 4 октября по 22 ноября на Вологодчине будет проходить юбилейный, 10-й Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль. В этом году он будет посвящен 85-летию со дня рождения композитора. В программу фестиваля вошли почти полсотни мероприятий. Форум обещает стать одним из самых масштабных и интересных музыкальных проектов Осени Русского Севера», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Откроет фестиваль легендарный балет Большого театра «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина. На сцене Вологодского драматического театра состоится три показа: 4 октября в 18:00 и 5 октября в 13:00 и 18:00.

Концертная часть Гаврилинского фестиваля включает два десятка выступлений известных российских коллективов и исполнителей на различных площадках Вологды и Череповца. В праздничную программу включены и выступления государственных театров области.

Помимо этого, с 19 по 21 октября пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Валерий Гаврилин и XXI век», в которой примут участие более 20 музыковедов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Ростова-на-Дону, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Воркуты, Вологды.

Кроме того, в честь юбилея композитора состоится презентация сайта «Голос Гаврилина» и сборника для семейного чтения «Не бойся дороги» о вологодском детстве композитора, начале его творческого пути и истоках музыкальных произведений.

С полной программой 10-го Международного Гаврилинского фестиваля можно ознакомиться здесь.

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