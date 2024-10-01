В годовщину воссоединения с Донбассом Сергей Жестянников отправился в ЛНР

Председатель областного парламента Сергей Жестянников в день второй годовщины воссоединения Донбасса с Российской Федерацией посетил с рабочим визитом Луганск и подшефный Алчевск.

Вместе с председателем Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко спикер ЗСО Сергей Жестянников подписал соглашение о сотрудничестве двух парламентов.

«Мы договорились вместе совершенствовать законотворческие процессы, обмениваться лучшими практиками и проводить стажировки по межпарламентскому сотрудничеству. Луганская республика показала невероятную стойкость к внешним угрозам, стремление развиваться. Уверен, нам есть, чему поучиться. На Вологодчине тоже идут активные преобразования под руководством нового лидера. Идет пересборка управленческих механизмов, в том числе в законодательной власти. Будем планомерно решать кадровый вопрос. Нам нужны свежие силы. Запускаем проект «Школа депутатов», перенастраиваем работу Законодательного собрания и Молодежного парламента области. Всеми этими практиками готовы делиться с коллегами из Луганской народной республики», - заявил Сергей Жестянников.

В подшефном Алчевске спикер областного парламента проверил ход работ на некоторых объектах.

Вологодчина уже провела ремонтно-восстановительные работы на 170 объектах, за три года более 1200 детей отдохнули в оздоровительных лагерях, было доставлено порядка 30 партий гуманитарного груза – это около 880 тонн продуктов, предметов первой необходимости, вещей. Очередная партия пришла в день рабочего визита.

В 2025 году в план восстановления включено 68 объектов – школы, детские сады, дороги, десятки трансформаторных подстанций.