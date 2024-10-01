В администрации Вологды рассказали, когда откроют движение на Проспекте Победы

[ Общество ]

Администрация Вологды ответила на многочисленные вопросы вологжан по поводу пробок, которые ежедневно создаются из-за ремонтных работ на Проспекте Победы. В ответе на вопрос вологжан администрация просит водителей проявить терпение и понимание, потому что перекрытие движения на Проспекте Победы является временным неудобством, а движение там перекрывается, когда заводятся материалы или едет дорожная техника.

«Делаем всё возможное, чтобы выполнить работы качественно, в срок и избежать необходимости устранять недочёты в будущем. К 7 октября уже планируется открыть движение по нечетной стороне улицы, а после 15 октября по четной стороне», - говорится в ответе администрации города.

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