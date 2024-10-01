В два раза вырос объем мобильного трафика Telegram у вологжан

Доля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года у жителей Вологды выросла вдвое и составляет на сегодня около 10% от всего потребления в сети. Активность вологодских абонентов в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 26%.

По данным компании Мегафон на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов вологжане тратят в VK (26%). В сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 2,3 процентных пункта. Telegram демонстрирует еще более динамичный рост: если летом 2022 года мессенджер занимал лишь 4,2% мобильного интернета, то теперь его доля достигает 10%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 года и занять вторую строчку по объему трафика.

В то же время на TikTok в Вологде сейчас приходится 6% мобильного интернета, с августа 2022 года его доля сократилась на 3,3 процентных пункта. Еще 5,5% занимает «Кинопоиск» (рост на 1,5 п.п.), а 0,7% — занимает WhatsApp (рост на 0,2 п.п.). Популярность «Одноклассников» снижается — за год доля соцсети в структуре вологодского потребления упала до 1% (снижение на 0,1 п.п.). Также 17% объема мобильного интернета сегодня — это различный трафик в веб-браузерах пользователей.