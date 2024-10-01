В два раза вырос объем мобильного трафика Telegram у вологжан

Доля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года у жителей Вологды выросла вдвое и составляет на сегодня около 10% от всего потребления в сети. Активность вологодских абонентов в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 26%.
По данным компании Мегафон на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов вологжане тратят в VK (26%). В сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 2,3 процентных пункта. Telegram демонстрирует еще более динамичный рост: если летом 2022 года мессенджер занимал лишь 4,2% мобильного интернета, то теперь его доля достигает 10%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 года и занять вторую строчку по объему трафика.
В то же время на TikTok в Вологде сейчас приходится 6% мобильного интернета, с августа 2022 года его доля сократилась на 3,3 процентных пункта. Еще 5,5% занимает «Кинопоиск» (рост на 1,5 п.п.), а 0,7% — занимает WhatsApp (рост на 0,2 п.п.). Популярность «Одноклассников» снижается — за год доля соцсети в структуре вологодского потребления упала до 1% (снижение на 0,1 п.п.). Также 17% объема мобильного интернета сегодня — это различный трафик в веб-браузерах пользователей.
«Мы внимательно следим за трендами потребления и оперативно реагируем на запросы наших абонентов. VK и Telegram в последние годы показывают динамичный рост и для обеспечения достаточного запаса емкости мы модернизируем нашу сеть. Увеличение пропускной способности позволило как равномерно распределить нагрузку на мобильную сеть, так и повысить качество пользовательского опыта: сервисы теперь работают стабильнее, сократилось время задержки при просмотре видео, а также улучшилось качество потокового контента», — отмечает директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.