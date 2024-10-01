«Криули» сделают фирменным знаком Череповца

Череповец разрабатывает свой фирменный знак, представляющий собой стилизованное солнце, в каждом луче которого отражаются разные аспекты жизни города. По словам мэра города Вадима Германова, новый бренд и слоган вынесены на общественное обсуждение.

«Основой фирменного знака стала площадь «Криули». Этот восьмигранник отражает культурную жизнь и наследие города и является одним из самых узнаваемых символов исторического Череповца», - рассказал Германов в соцсетях.

Мэр города показал, как фирменный знак может быть использован на торговых павильонах и даже на крышках люков городских колодцев.