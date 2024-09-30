Вологжане завоевали четыре медали на турнире по спортивному метанию ножа

Вологжане завоевали 4 медали на чемпионате и первенстве России по спортивному метанию ножа, которые прошли в Санкт-Петербурге с 26 по 29 сентября.

В течение 4 дней более 400 спортсменов из 60 регионов разыграли 30 комплектов наград в 8 спортивных дисциплинах.

Среди юношей 16-17 лет вологжанин Роман Шустик занял 2 место на дистанции 7 метров.

У взрослых Наталия Шустик стала дважды бронзовым призером на дистанциях 3 и 5 метров, а Александр Зиновьев был третьим на дистанции 9 метров. Оба выполнили норматив мастера спорта России.