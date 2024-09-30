В Тарноге 15-летний байкер заплатит за травмы 6-летнего ребенка

Происшествие случилось в июле прошлого года в Тарногском Городке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области, 15-летний местный житель, находясь за рулем мопеда «Альфа», не справился с управлением и столкнулся с 6-летним ребенком на велосипеде.
В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, причинившие легкий вред здоровью.
По факту происшествия прокуратура Тарногского района провела проверку.
«В связи с изложенным, прокуратура района в интересах несовершеннолетнего обратилась в суд с иском о взыскании с владельца мопеда компенсации морального вреда. Решением суда требования прокуратуры района удовлетворены, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение», – рассказали в пресс-службе ведомства.