В Тарноге 15-летний байкер заплатит за травмы 6-летнего ребенка

Происшествие случилось в июле прошлого года в Тарногском Городке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области, 15-летний местный житель, находясь за рулем мопеда «Альфа», не справился с управлением и столкнулся с 6-летним ребенком на велосипеде.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, причинившие легкий вред здоровью.

По факту происшествия прокуратура Тарногского района провела проверку.