В Тарноге 15-летний байкер заплатит за травмы 6-летнего ребенка

[ Общество ]

Происшествие случилось в июле прошлого года в Тарногском Городке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области, 15-летний местный житель, находясь за рулем мопеда «Альфа», не справился с управлением и столкнулся с 6-летним ребенком на велосипеде.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения, причинившие легкий вред здоровью.

По факту происшествия прокуратура Тарногского района провела проверку.

«В связи с изложенным, прокуратура района в интересах несовершеннолетнего обратилась в суд с иском о взыскании с владельца мопеда компенсации морального вреда. Решением суда требования прокуратуры района удовлетворены, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Теги:
ДТП несовершеннолетние моральный вред
 

Последние новости

В Тарноге 15-летний байкер заплатит за травмы 6-летнего ребенка
Монтаж каркаса здания футбольного манежа начался в Вологде
Городской травмпункт в Вологде переедет в другое здание
В Вологодском округе хозяина горевшей бани разбудили пожарные
Две мельницы из Вологодчины вошли в список самых красивых
2 октября на Вологодчине проверят систему оповещения
В Кичгородецком районе задержали поджигателя, по вине которого погибли люди
Погоду в Вологодской области на предстоящей неделе будет определять антициклон
Жесткое ДТП произошло сегодня ночью в Вологде
Вологодское «Динамо» вырвало победу у владимирского «Торпедо»