Монтаж каркаса здания футбольного манежа начался в Вологде

[ Общество ]

Строители начали монтаж каркаса здания будущего футбольного манежа, который строится на улице Ильюшина в Вологде.

«Строительство футбольного манежа началось в мае этого года. Подрядчик завершил фундаментные работы: погружены и скреплены 223 железобетонные сваи. Сейчас рабочие монтируют каркас здания – опорные колонны и кровельные конструкции. Самые сложные работы завершили до наступления холодов, поэтому дальше строительство пойдет быстрее. Завершить строительство крытого футбольного манежа планируется к июлю 2025 года», – рассказал и. о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

В помещении манежа будет располагаться футбольное поле 70Х32 метра с искусственным покрытием. Также в здании будут оборудованы раздевалки, тренерские и санузлы. Запланировано благоустройство территории.

Послу завершения строительства объект будет передан СШОР по футболу «Динамо-Вологда», - сообщает пресс-служба городской администрации.

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