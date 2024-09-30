Городской травмпункт в Вологде переедет в другое здание

Вологодский городской травмпункт, который в настоящее время располагается в поликлинике №1 на улице Мальцева, уже в октябре планирует переехать в здание городской больницы на Советском проспекте. Информацию со ссылкой на региональный департамент здравоохранения публикуют вологодские Telegram-каналы.

«Необходимое оборудование имеется, площади соответствуют санитарным нормам и требованиям. В Вологодской городской поликлинике №1 прием врача-травматолога будет организован для пациентов лечебного учреждения», - прокомментировали новость в региональном депздраве.

Ранее пациенты даже со сложными переломами должны были зафиксировать травму в травмпункте на Мальцева и только потом, если необходимо хирургическое вмешательство, самостоятельно перемещаться на Советский проспект. В городской больнице в случае необходимости есть как операционные, так и возможности для стационарного лечения пациентов.