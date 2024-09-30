В Вологодском округе хозяина горевшей бани разбудили пожарные

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Пожар в СНТ "Деревенька"

Происшествие случилось вчера, 29 сентября, в половине одиннадцатого ночи. Хозяина участка в СНТ «Деревенька» Вологодского округа разбудили огнеборцы, сообщив, что у него горит баня, сарай и две теплицы. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Вологодской области.

Пожар удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров. На месте работали семеро специалистов МЧС. В результате возгорания уничтожены баня и хозяйственная постройка, повреждены 2 теплицы. К счастью, огонь не успел перейти на жилой дом.

Хозяин участка рассказал, что баню топил днем. Дознаватели МЧС России рассматривают две версии возникновения пожара: неисправность печи и поджог.

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пожар МЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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