В Вологодском округе хозяина горевшей бани разбудили пожарные

Происшествие случилось вчера, 29 сентября, в половине одиннадцатого ночи. Хозяина участка в СНТ «Деревенька» Вологодского округа разбудили огнеборцы, сообщив, что у него горит баня, сарай и две теплицы. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Вологодской области.

Пожар удалось ликвидировать на площади 30 квадратных метров. На месте работали семеро специалистов МЧС. В результате возгорания уничтожены баня и хозяйственная постройка, повреждены 2 теплицы. К счастью, огонь не успел перейти на жилой дом.

Хозяин участка рассказал, что баню топил днем. Дознаватели МЧС России рассматривают две версии возникновения пожара: неисправность печи и поджог.