Две мельницы из Вологодчины вошли в список самых красивых

[ Культура ]

Эксперты сервиса «Туту.ру» побывали в разных регионах России и составили топ-10 самых красивых мельниц. В список вошли и два памятника из Вологодской области.

Так, ветряная мельница XIX века из Кирилло-Белозерского музея-заповедника заняла почетное место в топе. Ее привезли из деревни Горка. В 1950-х мельница оказалась под угрозой затопления, и было принято решение отправить ее в музей. Это мельница-столбовка: амбар поворачивается вокруг столба, который снаружи обложен срубом в виде пирамиды. Симпатичную мельницу несколько раз ремонтировали, и сейчас она считается одной из значимых достопримечательностей региона.

Одной из самых красивых признана и ветряная мельница, которая находится на территории музея «Семенково». Ее привезли из деревни Старое Село Вологодского района. Нашли мельницу в 1989 году – тогда архитекторы из Москвы предложили ее восстановить, так как посчитали, что это одна из лучших шатровых мельниц, обнаруженных в Вологодской области.

Ветряная мельница в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

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Фото: группа ВКонтакте музея "Семенково"; kirmuseum.org
 

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